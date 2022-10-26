Джейлен Браун осудил Канье Уэста, но не стал расторгать договор с его агенством

Баскетболист «Бостон Селтикс» Джейлен Браун осудил известного американского рэпера Канье Уэста за недавние скандальные высказывания.
Уэст позволил себе ряд антисемитских высказываний, после чего были заблокированы его аккаунты в социальных сетях. Также Канье сказал, что Джордж Флойд умер в 2020 году из-за приёма фентанила, а не действий со стороны полиции. После этого рэпер появился в футболке с надписью «White Lives Matter».
«Я не оправдываю никаких обидных или опасных заявлений в адрес группы лиц или отдельных людей. Я тоже член общества и хочу сделать его лучше. Не покидаю агенство Donda Sports. Канье вынужден сталкиваться с большим количеством проблем и это стало публичной историей. Но многие сталкиваются с разными проблемами и им бывает нужна помощь», — цитирует Брауна The Boston Globe.
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