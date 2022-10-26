Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейлен Браун осудил Канье Уэста, но не стал расторгать договор с его агенством

Джейлен Браун осудил Канье Уэста, но не стал расторгать договор с его агенством
Комментарии

Баскетболист «Бостон Селтикс» Джейлен Браун осудил известного американского рэпера Канье Уэста за недавние скандальные высказывания.

Уэст позволил себе ряд антисемитских высказываний, после чего были заблокированы его аккаунты в социальных сетях. Также Канье сказал, что Джордж Флойд умер в 2020 году из-за приёма фентанила, а не действий со стороны полиции. После этого рэпер появился в футболке с надписью «White Lives Matter».

«Я не оправдываю никаких обидных или опасных заявлений в адрес группы лиц или отдельных людей. Я тоже член общества и хочу сделать его лучше. Не покидаю агенство Donda Sports. Канье вынужден сталкиваться с большим количеством проблем и это стало публичной историей. Но многие сталкиваются с разными проблемами и им бывает нужна помощь», — цитирует Брауна The Boston Globe.

Новость по теме
Леброн отказался от эпизода шоу The Shop из-за скандальных высказываний Канье Уэста
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022