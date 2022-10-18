Леброн отказался от эпизода шоу The Shop из-за скандальных высказываний Канье Уэста

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его партнёр Мэверик Картер решили отказаться от выпуска очередного эпизода шоу The Shop из-за Канье Уэста.



Известный рэпер, ставший гостем выпуска, высказывал опасные стереотипы и разжигал ненависть, сообщает Lakers Daily. В итоге было принято решение не редактировать высказывания Канье, а просто не выпускать эпизод.



Стоит отметить, что в последние недели Канье Уэст уже попадал в несколько скандалов. В частности, его страницы в некоторых социальных сетях были заблокированы после публикации антисемитских постов. Также артист появился на публике в футболке с надписью White Lives Matter, что тоже вызвало негативную реакцию. Уэст выразил мнение, что Джордж Флойд скончался из-за приёма фентанила, а не из-за грубых действий полиции.

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