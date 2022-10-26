Результаты всех матчей НБА 26 октября, турнирная таблица

26 октября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами восьмого игрового дня.



«Вашингтон Уизардс» – «Детройт Пистонс» – 120:99

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Даллас Маверикс» – 113:111

«Оклахома-Сити Тандер» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 108:94

«Финикс Санз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 134:105



Для «Нью-Орлеана» это третья победа в сезоне. Ранее команда обыграла «Бруклин» (130:108) и «Шарлотт» (124:112), а также уступила «Юте» в овертайме (121:122). У «Далласа» же теперь два поражения в стартовавшем розыгрыше НБА. В первой игре 35 очков Дончича не спасли в близком матче с «Финиксом» (105:107). Но затем «Маверикс» прервали успешный двухматчевый старт «Мемфис Гриззлиз», уверенно победив со счётом 137:96.