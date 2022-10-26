Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей НБА 26 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 26 октября, турнирная таблица
Комментарии

26 октября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами восьмого игрового дня.

«Вашингтон Уизардс» – «Детройт Пистонс» – 120:99
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Даллас Маверикс» – 113:111
«Оклахома-Сити Тандер» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 108:94
«Финикс Санз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 134:105

Для «Нью-Орлеана» это третья победа в сезоне. Ранее команда обыграла «Бруклин» (130:108) и «Шарлотт» (124:112), а также уступила «Юте» в овертайме (121:122). У «Далласа» же теперь два поражения в стартовавшем розыгрыше НБА. В первой игре 35 очков Дончича не спасли в близком матче с «Финиксом» (105:107). Но затем «Маверикс» прервали успешный двухматчевый старт «Мемфис Гриззлиз», уверенно победив со счётом 137:96.

Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022