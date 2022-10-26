Лидер «Уорриорз» Клэй Томпсон получил первое в карьере удаление
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Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон заработал первое в карьере удаление. Это случилось в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Финикс Санз». В ходе третьей четверти Томпсон вступил в перепалку с игроком «Санз» Девином Букером. Инцидент продолжался несколько минут. В результате удалены были оба.
Клэй был на взводе и даже после удаления продолжал что-то выкрикивать в сторону скамейки «Санз». После этого судья выписал ему второе замечание.
Напомним, встреча «Финикса» и «Голден Стэйт» закончилась со счётом 134:105 в пользу баскетболистов «Санз». Томпсон к моменту удаления успел набрать два очка. На счету Букера 34 балла.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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