Лидер «Уорриорз» Клэй Томпсон получил первое в карьере удаление

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон заработал первое в карьере удаление. Это случилось в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Финикс Санз». В ходе третьей четверти Томпсон вступил в перепалку с игроком «Санз» Девином Букером. Инцидент продолжался несколько минут. В результате удалены были оба.



Клэй был на взводе и даже после удаления продолжал что-то выкрикивать в сторону скамейки «Санз». После этого судья выписал ему второе замечание.



Напомним, встреча «Финикса» и «Голден Стэйт» закончилась со счётом 134:105 в пользу баскетболистов «Санз». Томпсон к моменту удаления успел набрать два очка. На счету Букера 34 балла.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: