Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр отреагировал на первое в карьере удаление Томпсона

Стив Керр отреагировал на первое в карьере удаление Томпсона
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал удаление игрока своей команды Клэя Томпсона, которое случилось во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз».

«Клэй и Бук немного увлеклись этим на протяжении долгих лет. Такие вещи случаются», — сказал Керр на пресс-конференции после матча.

Напомним, Клэй получил удаление в ходе третьей четверти, когда вступил в перепалку с игроком «Финикса» Девином Букером. Инцидент продолжался несколько минут. В результате судья удалил обоих. Сама встреча закончилась со счётом 134:105 в пользу баскетболистов «Финикса». Томпсон к моменту удаления успел набрать два очка, а Букер — 34 балла, став самым результативным игроком матча.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

Новость по теме
Лидер «Уорриорз» Клэй Томпсон получил первое в карьере удаление
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022