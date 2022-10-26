Стив Керр отреагировал на первое в карьере удаление Томпсона

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал удаление игрока своей команды Клэя Томпсона, которое случилось во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз».
«Клэй и Бук немного увлеклись этим на протяжении долгих лет. Такие вещи случаются», — сказал Керр на пресс-конференции после матча.
Напомним, Клэй получил удаление в ходе третьей четверти, когда вступил в перепалку с игроком «Финикса» Девином Букером. Инцидент продолжался несколько минут. В результате судья удалил обоих. Сама встреча закончилась со счётом 134:105 в пользу баскетболистов «Финикса». Томпсон к моменту удаления успел набрать два очка, а Букер — 34 балла, став самым результативным игроком матча.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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