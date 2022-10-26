«Не меняется и думает, что альфа-самец». Перкинс — об игроке «Лейкерс»

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением о разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселле Уэстбруке.
«Поведение Расса становится пагубным для команды. Когда Расселл Уэстбрук был на скамейке запасных, он хандрил, жаловался, что-то щебетал, бубнил себе под нос. Отправьте же его домой, пока не найдёте вариант с обменом! Ведь его отношение к делу будет давить на всех.
Нет причин пытаться наладить отношения, всё в прошлом. Расселл Уэстбрук не меняется. Он думает, что он альфа-самец. Он должен быть таким где-то в другом месте. Прямо сейчас никто в лиге не готов рискнуть и пригласить его в свою раздевалку. Если он не будет осторожен, то в следующем году вылетит из лиги», — сказал Перкинс в эфире First Take.
Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск:
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