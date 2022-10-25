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«Немедленно обменять, чтобы спасти сезон». Эксперт — об игроке «Лейкерс»

«Немедленно обменять, чтобы спасти сезон». Эксперт — об игроке «Лейкерс»
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Клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» нужно обменять звёздного разыгрывающего Расселла Уэстбрука. С таким мнением выступил эксперт и аналитик Кевин О'Коннор. Как считает специалист, с помощью такого шага «Лейкерс» смогут спасти нынешний сезон.

«Расселл Уэстбрук — паршивый укладчик кирпичей, которого «Лос-Анджелесу» нужно немедленно обменять, чтобы иметь хоть какой-то шанс спасти сезон», — приводит слова О'Коннора The Ringer.

В минувшем сезоне НБА Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты считают, что именно разыгрывающий во многом виноват в провальном выступлении «озёрников» в прошлом сезоне.

Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:

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