«Немедленно обменять, чтобы спасти сезон». Эксперт — об игроке «Лейкерс»
Поделиться
Клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» нужно обменять звёздного разыгрывающего Расселла Уэстбрука. С таким мнением выступил эксперт и аналитик Кевин О'Коннор. Как считает специалист, с помощью такого шага «Лейкерс» смогут спасти нынешний сезон.
«Расселл Уэстбрук — паршивый укладчик кирпичей, которого «Лос-Анджелесу» нужно немедленно обменять, чтобы иметь хоть какой-то шанс спасти сезон», — приводит слова О'Коннора The Ringer.
В минувшем сезоне НБА Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты считают, что именно разыгрывающий во многом виноват в провальном выступлении «озёрников» в прошлом сезоне.
Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:
Комментарии
- 25 октября 2022
-
09:59
-
09:48
-
09:22
-
08:00
-
05:33
-
04:28
-
00:50
- 24 октября 2022
-
23:58
-
23:10
-
22:10
-
22:04
-
21:56
-
21:17
-
20:01
-
19:20
-
18:43
-
16:26
-
15:45
-
15:19
-
14:37
-
14:01
-
13:13
-
12:31
-
11:54
-
10:55
-
10:15
-
10:00
-
08:06
-
06:10
-
04:56
-
01:17
- 23 октября 2022
-
23:27
-
22:09
-
21:06
-
20:39
Партнерский контент