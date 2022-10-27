Лиллард получил травму в матче с «Майами»

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард не смог завершить матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги с «Майами Хит» (98:119) из-за травмы икроножной мышцы.

32-летний разыгрывающий дёрнул икроножную мышцу правой ноги за пять минут до завершения третьей четверти и сразу же отправился в раздевалку. Подробной информации о повреждении баскетболиста пока нет.

За 26 минут игрового времени Лиллард успел заработать 22 очка, 2 подбора и 2 передачи. До этого матча Лиллард набирал 30 и более очков в трёх из стартовых четырёх игр чемпионата. Клуб из Орегона потерпел первое поражение в сезоне и на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.