Лиллард получил травму в матче с «Майами»
Поделиться
Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард не смог завершить матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги с «Майами Хит» (98:119) из-за травмы икроножной мышцы.
32-летний разыгрывающий дёрнул икроножную мышцу правой ноги за пять минут до завершения третьей четверти и сразу же отправился в раздевалку. Подробной информации о повреждении баскетболиста пока нет.
За 26 минут игрового времени Лиллард успел заработать 22 очка, 2 подбора и 2 передачи. До этого матча Лиллард набирал 30 и более очков в трёх из стартовых четырёх игр чемпионата. Клуб из Орегона потерпел первое поражение в сезоне и на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
Комментарии
- 27 октября 2022
-
10:36
-
10:31
-
10:14
-
09:51
-
08:00
-
07:34
-
05:26
-
00:59
- 26 октября 2022
-
23:55
-
23:35
-
21:58
-
20:56
-
20:52
-
19:59
-
19:48
-
18:56
-
17:47
-
16:14
-
15:15
-
13:53
-
12:48
-
12:02
-
10:46
-
10:04
-
09:56
-
09:19
-
08:00
-
05:08
-
00:57
-
00:00
- 25 октября 2022
-
22:54
-
22:22
-
21:33
-
20:54
-
20:20
Партнерский контент