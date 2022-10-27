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Главный тренер «Лейкерс» высказался о четырёх поражениях подряд на старте сезона

Главный тренер «Лейкерс» высказался о четырёх поражениях подряд на старте сезона
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм после поражения от «Денвер Наггетс» со счётом со 99:110 высказался о провальном старте команды.

«Мы проиграли четыре матча и, безусловно, это большое разочарование для всех нас, но впереди у нас ещё 78 игр регулярного чемпионата. Считаю, у нас достаточно времени для того, чтобы исправить положение. И мы начнём прямо сейчас», — приводит слова специалиста ESPN.

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпели поражения во всех четырёх матчах со старта нового сезона. Помимо «Денвера» команда уступила также «Голден Стэйт Уорриорз» (109:123), «Лос-Анджелес Клипперс» (97:103) и «Портленд Трэйл Блэйзерс» (104:106).

В следующем туре «Лейкерс» предстоит выездной матч с «Миннесота Тимбервулвз». Игра состоится в ночь на 29 октября.

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