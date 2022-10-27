Леброн критически оценил свою игру в матче с «Денвером»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своём выступлении в последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (99:110).



«В моментах, когда я совершал потери, то следом действовал недостаточно агрессивно. Постоянно пробовал использовать заслоны и искал возможность, чтобы обыграться с кем-нибудь из команды, но не хватало агрессии. Это не проблема, я легко исправлюсь. В следующей игре я уже выступлю намного лучше. Не раз проделывал такое по ходу карьеры, так что не беспокоюсь в этом плане», — приводит слова Леброна ESPN.



Леброн в матче с «Денвером» набрал 19 очков, совершил семь подборов и отдал девять результативных передач. Также на счету форварда восемь потерь.



«Лейкерс» начали регулярный чемпионат с четырёх поражений в четырёх матчах.