Секулич: присутствие Лукича должно стать мотивацией для наших игроков в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич высказался по поводу предстоящей встречи Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».
«Нам предстоит сложный матч с командой, которая всегда хорошо играет на своей площадке. К тому же свою предыдущую встречу они выиграли на выезде, так что против нас выйдут с дополнительной уверенностью в своих силах.
Зоран Лукич – это живая легенда Нижнего Новгорода. Он достиг с местным клубом впечатляющих результатов, его команда играет в отличный баскетбол – во многом именно поэтому его пригласили возглавить сборную России. Большой респект Зорану за то, что он делает для этого клуба и российского баскетбола
Даст ли дополнительную мотивацию российским игрокам «Локо» тот факт, что помимо «НН» Лукич возглавляет ещё и сборную России? Я надеюсь на это! Для многих наших игроков, особенно молодых, предстоящая игра будет отличным шансом показать себя с лучшей стороны тренеру национальной сборной», — приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».
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