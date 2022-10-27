Айзея Томас назвал самого лучшего баскетболиста в истории

Легендарный игрок «Детройт Пистонс» Айзея Томас комплиментарно высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. По его мнению, Леброн является самым лучшим игроком в истории.



«Леброн Джеймс, по моему мнению, лучший среди тех, кто когда-либо играл. Статистика подтверждает это. За последние два десятилетия мы не видели, чтобы кто-то ещё так доминировал, кроме Карима Абдул-Джаббара. У Леброна Джеймса 20-летняя карьера, которая сравнима только с карьерой Карима.



В этом году он, вероятно, обойдёт Карима как лучшего бомбардира всех времён. Он входит в топ-10 по количеству результативных передач, и в этом году он, вероятно, обойдёт Мэджика Джонсона по этому показателю. Да и по другим показателям он будет в топе», — сказал Томас в интервью.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой: