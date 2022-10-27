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«Нижний Новгород» обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

«Нижний Новгород» обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ
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«Нижний Новгород» обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счётом 93:79.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джермейн Лав-Робертс, набравший 28 очков. Ещё 20 очков набрал Драган Апич. 19 баллов на свой счёт записал Евгений Бабурин.

В составе «Локомотива-Кубань» отличился Джейлен Бэрфорд, набравший 23 очка. 16 очков на свой счёт записал Даррал Уиллис.

Следующий матч «Нижний Новгород» проведёт 31 октября на домашнем паркете. Соперниками нижегородцев будут баскетболисты московского МБА. Краснодарский «Локомотив-Кубань» в следующем туре сыграет в Краснодаре с казахстанской «Астаной», встреча состоится 31 октября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
27 октября 2022, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
93 : 79
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Пари Нижний Новгород: Лав-Робертс - 28, Апич - 20, Бабурин - 18, Ганькевич - 9, Йованович - 6, Стребков - 5, Беленицкий - 4, Хвостов - 3, Карванен, Личутин, Лютыч, Понкрашов
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 23, Уиллис - 16, Ведищев - 12, Щербенев - 10, Узинский - 9, Мартюк - 8, Квитковских - 1, Долинин, Елатонцев, Емченко, Калинов, Сычков
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