«Олимпиакос» с экс-игроком ЦСКА Боломбоем уступил «Монако» в Евролиге

Завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Олимпиакос» на домашней площадке принимал «Монако». Встреча закончилась со счётом 81:76 (17:16, 16:21, 23:14, 25:25) в пользу греческой команды.



Самым результативным в составе победителей стал Эли Окобо. Он записал на свой счёт 23 очка. Лучшую результативность в составе «Олимпиакоса» показал защитник Шакилл Маккиссик (15 очков). Экс-игрок ЦСКА Джоэл Боломбой, ныне выступающий за греческий клуб, набрал восемь очков. Ещё один бывший армеец, разыгрывающий Майк Джеймс, принёс «Монако» 20 очков.



Сегодня, 27 октября, будут сыграны ещё четыре матча регулярного чемпионата Евролиги: «Маккаби» встретится с «Панатинаикосом», «Валенсия» примет «Альбу», «Партизан» сыграет с «Жальгирисом», а «Реал» — с «Виртусом».