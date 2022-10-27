ЦСКА разгромил «Енисей» в Единой лиге ВТБ с разницей +36

Московский ЦСКА разгромил красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 102:66.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 16 очков. Ещё 15очков набрал НИкола Милутинов. 14 баллов на свой счёт записал Ливио Жан-Шарль.



В составе «Енисея» отличился Орландо Коулмен, набравший 14 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов оформил Джеймс Томпсон.



Следующий матч ЦСКА проведёт 1 ноября в Санкт-Петербурге. Соперниками москвичей будут баскетболисты местного «Зенита». Красноярский «Енисей» в следующем туре сыграет в Красноярске с пермской «Пари-Пармой, встреча состоится 31 октября.