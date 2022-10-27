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ЦСКА разгромил «Енисей» в Единой лиге ВТБ с разницей +36

ЦСКА разгромил «Енисей» в Единой лиге ВТБ с разницей +36
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Московский ЦСКА разгромил красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 102:66.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 16 очков. Ещё 15очков набрал НИкола Милутинов. 14 баллов на свой счёт записал Ливио Жан-Шарль.

В составе «Енисея» отличился Орландо Коулмен, набравший 14 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов оформил Джеймс Томпсон.

Следующий матч ЦСКА проведёт 1 ноября в Санкт-Петербурге. Соперниками москвичей будут баскетболисты местного «Зенита». Красноярский «Енисей» в следующем туре сыграет в Красноярске с пермской «Пари-Пармой, встреча состоится 31 октября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
27 октября 2022, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
102 : 66
Енисей
Красноярск, Россия
ЦСКА: Швед - 16, Милутинов - 15, Жан-Шарль - 14, Уэйр - 12, Мур - 10, Комолов - 9, Руженцев - 9, Давидовац - 5, Курбанов - 5, Астапкович - 4, Ухов - 3, Десятников
Енисей: Коулмен - 14, Томпсон - 12, Уорнер - 10, Трушкин - 9, Гудумак - 8, Балашов - 4, Мотовилов - 4, Белянков - 3, Викторов - 2, Герасимов, Загретдинов, Сонько
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