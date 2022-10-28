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Клэй Томпсон: неприятно слышать, что я уже не тот. Дайте время

Клэй Томпсон: неприятно слышать, что я уже не тот. Дайте время
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал заявление члена Зала славы НБА Чарльза Баркли. Эксперт ранее заявил, что Томпсон не может играть как раньше, отсюда и вспышка агрессии, которая привела к удалению.

«Ну да, я слышал. Не тот игрок. А кто бы остался на том же уровне? Неприятно и больно слышать такие слова. Я действительно приложил много усилий, чтобы стать тем, кем я сейчас являюсь. Просто дайте немного чёртового времени, чтобы я смог окончательно вернуться», — приводит слова Томпсона журналист Рик Бьюкер в своих социальных сетях.

Клэй Томпсон в нынешнем сезоне принял участие во всех пяти играх на старте регулярного чемпионата, проводя на площадке в среднем 23:34 минуты. Защитник набирает 12,6 очка, совершает 2,4 подбора и отдаёт 2,4 результативные передачи.

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