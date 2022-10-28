Томпсон впервые прокомментировал конфликт с Букером во время матча НБА

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон впервые прокомментировал инцидент с атакующим защитником «Финикс Санз» Девином Букером во время матча команд в НБА.
«Первое удаление в моей карьере. Конечно, я не планировал это. Иногда эмоции берут верх. Мне нравится соревноваться с Девином, я его очень уважаю. Знаете, он был одним из первых, кто поддержал меня, когда я порвал ахилл, и сказал: «Битва атакующих защитников не будет прежней». Эти слова многое значили для меня, после этого я стал ещё больше уважать Девина», — цитирует Томпсона Clutch Points.
Напомним, конфликт между игроками произошёл по ходу третьей четверти и продолжался несколько минут, после чего судьи приняли решение удалить с площадки обоих баскетболистов.
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