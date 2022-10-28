«Зенит» разгромил «Минск» в Единой лиге ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» разгромил «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 91:53.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Эртель, набравший 13 очков. Ещё 12 баллов на свой счёт записал Игорь Вольхин.



В составе «Минска» 15 очков на свой счёт записал Владислав Близнюк. Семь баллов на свой счёт записал Даниил Борисевич.



Следующий матч «Зенит» проведёт 1 ноября на домашнем паркете. Соперниками санкт-петербургского клуба будут баскетболисты московского ЦСКА. «Минск» в следующем туре сыграет в Беларуси с «Самарой» из одноимённого города, встреча состоится 31 октября.