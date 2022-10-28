«Зенит» разгромил «Минск» в Единой лиге ВТБ
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Санкт-петербургский «Зенит» разгромил «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 91:53.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Эртель, набравший 13 очков. Ещё 12 баллов на свой счёт записал Игорь Вольхин.
В составе «Минска» 15 очков на свой счёт записал Владислав Близнюк. Семь баллов на свой счёт записал Даниил Борисевич.
Следующий матч «Зенит» проведёт 1 ноября на домашнем паркете. Соперниками санкт-петербургского клуба будут баскетболисты московского ЦСКА. «Минск» в следующем туре сыграет в Беларуси с «Самарой» из одноимённого города, встреча состоится 31 октября.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
28 октября 2022, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
91 : 53
Минск
Минск, Беларусь
Зенит: Эртель - 13, Вольхин - 12, Томпкинс - 10, Захаров - 9, Фридзон - 9, Моня - 8, Хомсли - 8, Карасёв - 6, Д. Кулагин - 5, Томассон - 5, Уимбуш - 4, Рыжов - 2
Минск: Близнюк - 15, Борисевич - 7, Ситник - 6, Коско - 5, Тростинецкий - 5, Микульский - 4, Эрнандес-Зиненко - 4, Коратцов - 3, Стубеда - 3, Смит - 1, Стабровский, Третьяк
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