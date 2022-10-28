«Барселона» обыграла «Олимпию Милан» в Евролиге

Испанская «Барселона» одержала победу в матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпией Милан». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев со счётом 74:56.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Тоби, набравший 13 очков. 11 баллов на свой счёт записал Кори Хиггинс.



В составе «Олимпии Милан» 18 очков набрал Брэндон Дэвис. По семь баллов на счету Билли Бэрона и Девона Холла.



В следующем туре «Барселона» сыграет с «Фенербахче» в Испании. Встреча состоится 4 ноября, начало — в 22:30 мск. «Олимпия Милан» в 6-м туре регулярного чемпионата встретится с мадридским «Реалом». Встреча пройдёт в Милане 3 ноября, начало — в 22:30 мск.