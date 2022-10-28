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«Барселона» обыграла «Олимпию Милан» в Евролиге

«Барселона» обыграла «Олимпию Милан» в Евролиге
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Испанская «Барселона» одержала победу в матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпией Милан». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев со счётом 74:56.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Тоби, набравший 13 очков. 11 баллов на свой счёт записал Кори Хиггинс.

В составе «Олимпии Милан» 18 очков набрал Брэндон Дэвис. По семь баллов на счету Билли Бэрона и Девона Холла.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Фенербахче» в Испании. Встреча состоится 4 ноября, начало — в 22:30 мск. «Олимпия Милан» в 6-м туре регулярного чемпионата встретится с мадридским «Реалом». Встреча пройдёт в Милане 3 ноября, начало — в 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
28 октября 2022, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
74 : 56
Олимпия Милан
Милан, Италия
Барселона: Тоби - 13, Хиггинс - 11, Саторански - 9, Веселы - 7, Ннаджи - 7, Калинич - 6, Абринес - 5, Лапровиттола - 5, Паули - 4, Шанлы - 4, Йокубайтис - 3, Да Силва
Олимпия Милан: Дэвис - 18, Бэрон - 7, Холл - 7, Хайнс - 6, Пэнгос - 5, Тонут - 5, Фойгтман - 5, Мелли - 2, Датоме - 1, Альвити, Риччи, Томас
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