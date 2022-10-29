«Миннесота» переиграла «Лейкерс», у Леброна – 28 очков

В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:102.



Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 29 очков, четыре подбора и две передачи. Также большой вклад в успех команды внёс французский центровой, оформивший дабл-дабл, Руди Гобер, который набрал 22 очка, 21 подбор и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 28 очков, семь подборов и пять передач. Также стоит отметить Расселла Уэстбрука, который набрал 17 очков, восемь подборов и три передачи.