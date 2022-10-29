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«Миннесота» переиграла «Лейкерс», у Леброна – 28 очков

«Миннесота» переиграла «Лейкерс», у Леброна – 28 очков
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В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:102.

Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 29 очков, четыре подбора и две передачи. Также большой вклад в успех команды внёс французский центровой, оформивший дабл-дабл, Руди Гобер, который набрал 22 очка, 21 подбор и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 28 очков, семь подборов и пять передач. Также стоит отметить Расселла Уэстбрука, который набрал 17 очков, восемь подборов и три передачи.

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2022, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
111 : 102
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Гобер - 22, Таунс - 21, Принс - 13, Расселл - 11, Макдэниелс - 6, Ноуэлл - 6, Форбс - 3, Андерсон, Гарза, Майнотт, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Риверс, Рид
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Уэстбрук - 18, Браун - 12, Ривз - 12, Нанн - 9, Габриэль - 8, Беверли - 6, Уокер - 6, Джонс - 3, Брайант, Дэвис, Кристи, Пиппен Мл., Райан, Суидер, Тоскано-Андерсон, Шрёдер
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