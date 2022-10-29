Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей НБА 29 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 29 октября, турнирная таблица
Комментарии

29 октября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Орландо Мэджик» – «Шарлотт Хорнетс» – 113:93
«Детройт Пистонс» – «Атланта Хоукс» – 112:136
«Бостон Селтикс» – «Кливленд Кавальерс» – 123:132
«Вашингтон Уизардс» – «Индиана Пэйсерс» – 117:127
«Торонто Рэпторс» – «Филадельфия Сиксерс» – 90:112
«Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 111:102
«Милуоки Бакс» – «Нью-Йорк Никс» – 119:108
«Сан-Антонио Спёрс» – «Чикаго Буллз» – 129:124
«Денвер Наггетс» – «Юта Джаз» – 117:101
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Хьюстон Рокетс» – 125:111
«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 124:111

Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022