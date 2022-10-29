Результаты всех матчей НБА 29 октября, турнирная таблица

29 октября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Орландо Мэджик» – «Шарлотт Хорнетс» – 113:93

«Детройт Пистонс» – «Атланта Хоукс» – 112:136

«Бостон Селтикс» – «Кливленд Кавальерс» – 123:132

«Вашингтон Уизардс» – «Индиана Пэйсерс» – 117:127

«Торонто Рэпторс» – «Филадельфия Сиксерс» – 90:112

«Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 111:102

«Милуоки Бакс» – «Нью-Йорк Никс» – 119:108

«Сан-Антонио Спёрс» – «Чикаго Буллз» – 129:124

«Денвер Наггетс» – «Юта Джаз» – 117:101

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Хьюстон Рокетс» – 125:111

«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 124:111