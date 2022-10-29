Результаты всех матчей НБА 29 октября, турнирная таблица
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29 октября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Орландо Мэджик» – «Шарлотт Хорнетс» – 113:93
«Детройт Пистонс» – «Атланта Хоукс» – 112:136
«Бостон Селтикс» – «Кливленд Кавальерс» – 123:132
«Вашингтон Уизардс» – «Индиана Пэйсерс» – 117:127
«Торонто Рэпторс» – «Филадельфия Сиксерс» – 90:112
«Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 111:102
«Милуоки Бакс» – «Нью-Йорк Никс» – 119:108
«Сан-Антонио Спёрс» – «Чикаго Буллз» – 129:124
«Денвер Наггетс» – «Юта Джаз» – 117:101
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Хьюстон Рокетс» – 125:111
«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 124:111
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