Примо высказался об отчислении из «Спёрс», упомянув проблемы с психическим здоровьем

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Джошуа Примо высказался о своём увольнении из команды. Игрок был отчислен после четырёх стартовых матчей, в которых набирал в среднем семь очков за игру за 23 минуты 20 секунд, проведённые на площадке.
«Я знаю, что вы все удивлены сегодняшним заявлением. Я искал помощи, чтобы справиться с предыдущей травмой, и теперь воспользуюсь этим временем, чтобы более детально сосредоточиться на лечении своего психического здоровья. Надеюсь, что смогу обсуждать эти вопросы в будущем, чтобы помочь другим людям с похожей проблемой. Я ценю конфиденциальность в это время», — приводит слова Примо Clutch Points.
Примо был выбран «Спёрс» под 12-м номером драфта в 2021 году и подавал большие надежды как молодой и талантливый защитник.
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