40 очков Эмбиида не спасли «Сиксерс» в игре со «Спёрс». Харден набрал всего 12 очков
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В Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Гости победили со счётом 114:105.
Наибольшее количество очков в составе «Сан-Антонио» набрал защитник Девин Васселл (22). 21 очко набрал форвард Келдон Джонсон, 17 – разыгрывающий Тре Джонс. Скромный дабл-дабл на счету австрийского центрового Якоба Пёлтля (13 очков и 10 подборов).
Самым результативным игроком на площадке стад центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. У него дабл-дабл с 40 очками, 13 подборами при трёх результативных передачах. 25 очков команде принёс Тайриз Макси. А звёздный защитник «Сиксерс» Джеймс Харден набрал всего 12 очков, но всё же на его счету трипл-дабл с учётом 10 подборов и 11 передач.
НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2022, воскресенье. 01:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
105 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 40, Макси - 25, Харрис - 15, Харден - 12, Ньянг - 8, Такер - 3, Хаус - 2, Коркмаз, Мелтон, Милтон, Рид, Спрингер, Тибулл, Фостер, Харрелл, Шэмпени
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 22, Джонсон - 21, Джонс - 17, Макдермотт - 14, Пёлтль - 13, Ричардсон - 11, Примо - 5, Бэйтс-Диоп - 3, Коллинс - 3, Дьенг - 2, Роби - 2, Сохан - 1, Барлоу, Брэнэм, Лэнгфорд, Уэсли, Холл
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