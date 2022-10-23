40 очков Эмбиида не спасли «Сиксерс» в игре со «Спёрс». Харден набрал всего 12 очков

В Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Гости победили со счётом 114:105.



Наибольшее количество очков в составе «Сан-Антонио» набрал защитник Девин Васселл (22). 21 очко набрал форвард Келдон Джонсон, 17 – разыгрывающий Тре Джонс. Скромный дабл-дабл на счету австрийского центрового Якоба Пёлтля (13 очков и 10 подборов).



Самым результативным игроком на площадке стад центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. У него дабл-дабл с 40 очками, 13 подборами при трёх результативных передачах. 25 очков команде принёс Тайриз Макси. А звёздный защитник «Сиксерс» Джеймс Харден набрал всего 12 очков, но всё же на его счету трипл-дабл с учётом 10 подборов и 11 передач.