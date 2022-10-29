Курбанов и Жан-Шарль оценили старт ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Игроки московского ЦСКА Никита Курбанов и Ливио Жан-Шарль оценили старт команды в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Армейцы одержали шесть побед и не потерпели ни одного поражения.

«По статистике, по игре и результатам мы, в принципе, выглядим неплохо. У нас хороший старт (6-0), и это придаёт уверенность, но основные игры впереди. Следующий матч – с «Зенитом», для нас это будет серьёзной проверкой и хорошей возможностью понять, в каком состоянии находится команда», — сказал Курбанов в видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.

«Мы хорошо проводим начало сезона, но таковы стандарты ЦСКА. Команда старается быть и оставаться лидером», — добавил Жан-Шарль.

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