Курбанов и Жан-Шарль оценили старт ЦСКА в Единой лиге ВТБ
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Игроки московского ЦСКА Никита Курбанов и Ливио Жан-Шарль оценили старт команды в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Армейцы одержали шесть побед и не потерпели ни одного поражения.
«По статистике, по игре и результатам мы, в принципе, выглядим неплохо. У нас хороший старт (6-0), и это придаёт уверенность, но основные игры впереди. Следующий матч – с «Зенитом», для нас это будет серьёзной проверкой и хорошей возможностью понять, в каком состоянии находится команда», — сказал Курбанов в видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.
«Мы хорошо проводим начало сезона, но таковы стандарты ЦСКА. Команда старается быть и оставаться лидером», — добавил Жан-Шарль.
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«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой Лиги ВТБ.
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