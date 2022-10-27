Эмиль Райкович прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Енисеем»
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Главный тренер московского ЦСКА Эмиль Райкович высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Встреча состоялась 27 октября в Москве. Красно-синие победили со счётом 102:66. Самым результативным игроком матча стал армеец Алексей Швед, набравший 16 очков.
«Поздравляю нашу команду с победой. Сегодня мы играли в основном за Семёна Антонова, все наши мысли с ним, так как завтра ему предстоит операция. Желаем, чтобы операция прошла успешно и чтобы Саймон скорей восстановился. Что касается игры, то мы контролировали её все 40 минут. Важно, чтобы каждый внёс свой вклад. Мы с нетерпением ждём новых вызовов», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.
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