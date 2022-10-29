Демар Дерозан вошёл в историю НБА по итогам матча «Чикаго» — «Сан-Антонио»

Лёгкий форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан вошёл в историю НБА, сообщает официальный сайт лиги. По итогам матча с «Сан-Антонио Спёрс» (124:129) баскетболист стал 50-м игроком, который сумел за свою профессиональную карьеру в сумме набрать более 20 тысяч очков.
Дерозан набрал в последней игре 33 очка, став самым результативным игроком матча, однако этого не хватило для победы. Зато форвард по итогам игры вписал себя в историю, попав в рейтинг 50 лучших снайперов НБА. Теперь на счету Демара 20 026 очков.
На данный момент лидером по количеству набранных очков в регулярном чемпионате за всю историю НБА является американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар. В его активе 38 387 очков за 1560 матчей. В 1995 году он был введён в Зал славы НБА.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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