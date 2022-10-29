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Леброн вышел на первое место в истории НБА по количеству матчей с 20+ очками

Леброн вышел на первое место в истории НБА по количеству матчей с 20+ очками
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джейс в очередном матче регулярного сезона НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» отметился историческим достижением.

Форвард набрал 28 очков и, таким образом, провёл 1135-й матч в профессиональной карьере, в которых набирал 20 очков и более. Это рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. Предыдущее достижение принадлежало легендарному Карлу Мэлоуну, известному по выступлениям за «Юту Джаз». В его активе было 1134 таких матча.

Рекорд Леброна не помог «Лейкерс» одержать первую победу в сезоне. Калифорнийская команда потерпела пятое поражение в пяти матчах на старте.

В следующем туре «Лейкерс» на своей площадке сыграет с «Денвер Наггетс». Матч пройдёт в ночь на 31 октября мск.

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