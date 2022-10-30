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34 очка Хирроу не спасли «Майами» в матче с «Сакраменто». У «Кингз» первая победа в сезоне

34 очка Хирроу не спасли «Майами» в матче с «Сакраменто». У «Кингз» первая победа в сезоне
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На паркете «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Майами Хит». Хозяева одержали свою первую победу в новом сезоне со счётом 119:113.

После первой четверти баскетболисты «Сакраменто» вели в восемь очков, а по итогам второго нарастили его до 22-х. Дальше «Майами» взял третью четверть (33:19), но спасти результат команде всё же в итоге не удалось.

Самым эффективным игроком в составе «Хит» в этом матче был защитник Тайлер Хирроу, который принёс команде 34 очка при трёх подборах. На счету центрового Эдриса Адебайо 23 очка и шесть подборов.

В составе победителей результативную игру продемонстрировал Кевин Хаертер – 27 очков, три подбора и четыре передачи. Дабл-даблом отметился Де'Аарон Фокс – 17 очков, 13 подборов и пять передач. До этого матча у «Сакраменто» было четыре поражения подряд в сезоне.

НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2022, воскресенье. 01:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
119 : 113
Майами Хит
Майами
Сакраменто Кингз: Хаертер - 27, Мюррэй - 22, Сабонис - 18, Фокс - 17, Барнс - 11, Лайлз - 10, Монк - 6, Холмс - 5, Митчелл - 2, Лень - 1, Деллаведова, Дэвис, Кета, Мету, Монеке, Окпала, Эллис
Майами Хит: Хироу - 34, Адебайо - 23, Лоури - 15, Батлер - 13, Страс - 11, Мартин - 9, Винсент - 3, Хаслем - 3, Робинсон - 2, Дедмон, Йович, Кэйн, Оладипо, Смит, Хайсмит, Юртсевен
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