34 очка Хирроу не спасли «Майами» в матче с «Сакраменто». У «Кингз» первая победа в сезоне

На паркете «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Майами Хит». Хозяева одержали свою первую победу в новом сезоне со счётом 119:113.



После первой четверти баскетболисты «Сакраменто» вели в восемь очков, а по итогам второго нарастили его до 22-х. Дальше «Майами» взял третью четверть (33:19), но спасти результат команде всё же в итоге не удалось.



Самым эффективным игроком в составе «Хит» в этом матче был защитник Тайлер Хирроу, который принёс команде 34 очка при трёх подборах. На счету центрового Эдриса Адебайо 23 очка и шесть подборов.



В составе победителей результативную игру продемонстрировал Кевин Хаертер – 27 очков, три подбора и четыре передачи. Дабл-даблом отметился Де'Аарон Фокс – 17 очков, 13 подборов и пять передач. До этого матча у «Сакраменто» было четыре поражения подряд в сезоне.