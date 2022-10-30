Трипл-дабл Дончича не помог «Далласу» уйти от поражения от «Оклахомы» в овертайме
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 117:111.
Самый значимый вклад в победу «Оклахомы» внёс канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, набравший 38 очков и совершивший 6 подборов и 9 передач. Наиболее результативным игроком в составе «Маверикс» стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 31 очка, 16 подборов и 10 передач.
В следующем матче «Даллас» примет «Орландо Мэджик» (в ночь на понедельник, 31 октября), а «Оклахома» откроет домашнюю серию игрой всё с тем же «Орландо», но позднее (в ночь на среду, 2 ноября).
НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 117
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Динвидди - 20, Пауэлл - 13, Финни-Смит - 13, Вуд - 11, Хардуэй-младший - 8, Баллок - 7, Грин - 6, Клебер - 2, Дав. Бертанс, Дорси, Кампаццо, Макги, Нтиликина, Пинсон, Райт, Харди
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Дорт - 16, Базли - 15, Джо - 15, Уильямс - 13, Уиггинс - 5, Манн - 4, Покушевски - 4, Уильямс - 3, Мускала - 2, Оморуи - 2, Гидди, Дженг, Робинсон-Эрл, Уильямс, Уотерс III, Холмгрен
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