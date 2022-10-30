Трипл-дабл Дончича не помог «Далласу» уйти от поражения от «Оклахомы» в овертайме

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 117:111.

Самый значимый вклад в победу «Оклахомы» внёс канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, набравший 38 очков и совершивший 6 подборов и 9 передач. Наиболее результативным игроком в составе «Маверикс» стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 31 очка, 16 подборов и 10 передач.

В следующем матче «Даллас» примет «Орландо Мэджик» (в ночь на понедельник, 31 октября), а «Оклахома» откроет домашнюю серию игрой всё с тем же «Орландо», но позднее (в ночь на среду, 2 ноября).