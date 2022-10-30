Результаты всех матчей НБА 30 октября, турнирная таблица
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В ночь на воскресенье, 30 октября, состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно семь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
- «Сакраменто Кингз» — «Майами Хит» — 119:113.
- «Шарлотт Хорнетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 120:113 ОТ.
- «Бруклин Нетс» — «Индиана Пэйсерс» — 116:125.
- «Чикаго Буллз» — «Филадельфия Сиксерс» — 109:114.
- «Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 111:117 ОТ.
- «Милуоки Бакс» — «Атланта Хоукс» — 123:115.
- «Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлиз» — 124:123.
Одним из главных героев дня стал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич (31 очко, 16 подборов и 10 передач), чей трипл-дабл не помог его команде одержать победу. Отметим, что «Милуоки» продлил свою выигрышную серию со старта сезона до пяти встреч.
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