Результаты всех матчей НБА 30 октября, турнирная таблица

В ночь на воскресенье, 30 октября, состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно семь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Сакраменто Кингз» — «Майами Хит» — 119:113.

«Шарлотт Хорнетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 120:113 ОТ.

«Бруклин Нетс» — «Индиана Пэйсерс» — 116:125.

«Чикаго Буллз» — «Филадельфия Сиксерс» — 109:114.

«Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 111:117 ОТ.

«Милуоки Бакс» — «Атланта Хоукс» — 123:115.

«Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлиз» — 124:123.

Одним из главных героев дня стал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич (31 очко, 16 подборов и 10 передач), чей трипл-дабл не помог его команде одержать победу. Отметим, что «Милуоки» продлил свою выигрышную серию со старта сезона до пяти встреч.