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Результаты всех матчей НБА 30 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 30 октября, турнирная таблица
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В ночь на воскресенье, 30 октября, состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно семь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

  • «Сакраменто Кингз» — «Майами Хит» — 119:113.
  • «Шарлотт Хорнетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 120:113 ОТ.
  • «Бруклин Нетс» — «Индиана Пэйсерс» — 116:125.
  • «Чикаго Буллз» — «Филадельфия Сиксерс» — 109:114.
  • «Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 111:117 ОТ.
  • «Милуоки Бакс» — «Атланта Хоукс» — 123:115.
  • «Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлиз» — 124:123.

Одним из главных героев дня стал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич (31 очко, 16 подборов и 10 передач), чей трипл-дабл не помог его команде одержать победу. Отметим, что «Милуоки» продлил свою выигрышную серию со старта сезона до пяти встреч.

Турнирная таблица НБА сезона-2022/2023.
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