Стефен Карри рассказал о своей вине в поражении «Голден Стэйт Уорриорз»

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри взял часть вины на себя за поражение команды в матче с «Шарлотт Хорнетс» (113:120 ОТ). Американец корил себя за пару промахов из-за дуги в последних атаках, когда до конца четвёртой четверти оставалось меньше минуты.
Точный трёхочковый бросок Карри мог принести победу в основное время, однако дело дошло до овертайма, в котором «Уорриорз» уступили своему сопернику.
«Сейчас я думаю об этих двух последних передачах, которые мне адресовали партнёры. Либо они пытаются брать игру на себя, либо отдают мне мяч, чтобы я забил. И в итоге, когда мне ассистировали партнёры, я должен был более качественно подготовить эти броски.
Знаю, что умею это делать намного лучше, но просто увяз в попытках реализовать ситуацию, похожую на баззер с домашнего матча. Вот что я думаю об этом», — цитирует Карри Clutch Points.
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо.
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