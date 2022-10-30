«Голден Стэйт» проиграл «Шарлотт» в овертайме. На счету Карри дабл-дабл

На паркете «Спектрум-центр» в Шарлотт завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал действующего чемпиона лиги «Голден Стэйт Уорриорз» и одержал победу в овертайме со счётом 120:113.



Лидер «Голден Стэйт», разыгрывающий Стефен Карри стал самым результативным игроком команды, оформив дабл-дабл с 33 очками и 11 подборами при шести передачах. Защитник Джордан Пул принёс 24 очка.



В составе победителей форвард Пи Джей Вашингтон набрал 31 очко и сделал семь подборов. На счету Гордона Хэйворда 23 очка, четыре передачи и два подбора, а защитник Келли Убре заработал 18 очков при четырёх передачах и пяти подборах.



Следующий матч «Шарлотт» проведёт 1 ноября в 2:00 мск с «Сакраменто», а «Голден Стэйт» отправится в гости к «Детройту», у которого серия из пяти поражений.