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«Голден Стэйт» проиграл «Шарлотт» в овертайме. На счету Карри дабл-дабл

«Голден Стэйт» проиграл «Шарлотт» в овертайме. На счету Карри дабл-дабл
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На паркете «Спектрум-центр» в Шарлотт завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал действующего чемпиона лиги «Голден Стэйт Уорриорз» и одержал победу в овертайме со счётом 120:113.

Лидер «Голден Стэйт», разыгрывающий Стефен Карри стал самым результативным игроком команды, оформив дабл-дабл с 33 очками и 11 подборами при шести передачах. Защитник Джордан Пул принёс 24 очка.

В составе победителей форвард Пи Джей Вашингтон набрал 31 очко и сделал семь подборов. На счету Гордона Хэйворда 23 очка, четыре передачи и два подбора, а защитник Келли Убре заработал 18 очков при четырёх передачах и пяти подборах.

Следующий матч «Шарлотт» проведёт 1 ноября в 2:00 мск с «Сакраменто», а «Голден Стэйт» отправится в гости к «Детройту», у которого серия из пяти поражений.

НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
120 : 113
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Шарлотт Хорнетс: Вашингтон - 31, Хэйворд - 23, Убре - 18, Смит - 13, Макдэниелс - 12, Ричардс - 9, Пламли - 6, Маледон - 5, Тор - 3, Болл, Букнайт, Джонс, Макгауэнс, Мартин, Розир, Уильямс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Пул - 24, Грин - 12, Томпсон - 11, Луни - 10, Уиггинс - 10, Муди - 8, Джером - 7, Болдуин Мл., Грин, Дивинченцо, Игуодала, Куминга, Лэмб, Роллинз, Уайзмен
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