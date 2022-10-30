Молодого таланта НБА отчислили за демонстрацию себя голым перед девушками

19-летний защитник «Сан-Антонио Спёрс» Джошуа Примо был отчислен из клуба за проявление эксгибиционизма, сообщает ESPN. По информации источника, баскетболист неоднократно выставлял себя на показ, демонстрируя перед девушками свои интимные места.

Также есть заявление от адвоката девушки, которая утверждала, что баскетболист намеренно появился перед ней в обнажённом виде.

Примо был выбран «Спёрс» под 12-м номером драфта в 2021 году и подавал большие надежды как молодой и талантливый защитник. Игрок был уволен после четырёх стартовых матчей, в которых набирал в среднем семь очков за игру за 23 минуты 20 секунд, проведённых на площадке.

Клуб не называл официальную причину исключения Примо. Сам баскетболист, комментируя эту ситуацию, признался, что имеет проблемы с психическим здоровьем.

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