Эксперт НБА: вероятнее всего, Расселл Уэстбрук проводит свой последний сезон

Эксперт издания Sports Illustrated Крис Мэнникс выразил мнение, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук проводит свой последний сезон в НБА.
«Вы можете сказать Рассу: «Слушай, ты поехал в Хьюстон. Это не сработало. Ты поехал в Вашингтон. Это не сработало. В прошлом сезоне в Лос-Анджелесе вновь не было результата». Ему следует назвать много причин, по которым он должен измениться, но он просто не хочет этого делать. И пока он будет таким упрямым, есть большая вероятность, что это его последний сезон в карьере.
Я понимаю, какой это вызов. Но Расселл Уэстбрук на протяжении трёх игр имеет низкую реализацию из-за дуги. В этом году он попал всего четыре из 17 бросков с игры. Он принимает ужасные решения на площадке в начале этого сезона. Если Расс не изменится, то это конец. Никто не даст ему даже самый минимальный контракт», — приводит слова Мэнникса Fadeaway World.
Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск.
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