Наставник «Лейкерс» восхитился игрой Уэстбрука в матче с «Миннесотой»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высоко оценил выход со скамейки запасных Расселла Уэстбрука. Разыгрывающий в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (102:111) набрал 18 очков, сделал восемь подборов и отдал три результативные передачи.
«Я снова снимаю перед ним шляпу. Он вышел со скамейки запасных и показал, какое влияние может оказать в роли резервиста и как способен усилить игру команды. Он вышел не для того, чтобы отбыть роль статиста, а проявлял активность и становился на ступеньку выше. Расс был великолепен в этой роли сегодня вечером, и я с нетерпением жду момента, когда он начнёт чаще показывать такую игру», — цитирует Хэма Silverscreenandroll.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс».
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