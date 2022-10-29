Наставник «Лейкерс» восхитился игрой Уэстбрука в матче с «Миннесотой»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высоко оценил выход со скамейки запасных Расселла Уэстбрука. Разыгрывающий в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (102:111) набрал 18 очков, сделал восемь подборов и отдал три результативные передачи.

«Я снова снимаю перед ним шляпу. Он вышел со скамейки запасных и показал, какое влияние может оказать в роли резервиста и как способен усилить игру команды. Он вышел не для того, чтобы отбыть роль статиста, а проявлял активность и становился на ступеньку выше. Расс был великолепен в этой роли сегодня вечером, и я с нетерпением жду момента, когда он начнёт чаще показывать такую игру», — цитирует Хэма Silverscreenandroll.

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