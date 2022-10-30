Наставник «Уорриорз» назвал лучшего в мире оборонительного игрока

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назвал Дрэймонда Грина лучшим в мире оборонительным игроком.
«Дрэймонд играет великолепно. Он лучший оборонительный игрок в мире, а в нападении, особенно когда мы идём небольшим числом в атаку, Грин вносит хаос в защиту соперника при игре в пик-н-ролл. Вы видели это на протяжении всего матча», — приводит слова Керра Clutch Points.
Сегодня, 30 октября, на паркете «Спектрум-центр» в Шарлотт действующий чемпион лиги «Голден Стэйт Уорриорз» уступил в овертайме «Шарлотт Хорнетс» со счётом 113:120. Дрэймонд Грин в этом матче набрал 12 очков, сделал восемь подборов и выполнил шесть результативных передач, оставив по игре приятное впечатление главному тренеру.
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо.
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