В «Локомотиве-Кубань» назвали самого опасного игрока «Астаны» перед очной встречей

Форвард «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский высказался по поводу предстоящей встречи с «Астаной» в Единой лиге ВТБ.
«Астана» – это быстрая и атлетичная команда, неудобный соперник. Отмечу в их составе Даниила Аксёнова – это быстрый разыгрывающий, который хорошо видит площадку и умело находит партнёров передачами. У него хороший дальний бросок, и если у него идёт игра, то «Астана» становится очень опасна. Также нужно уделить особое внимание Валерию Лиходею – это опытный форвард, который опасен как под кольцом, так и на периметре.
Уверен, что гости начнут матч без раскачки. Нам будет важно остановить их натиск, гнуть свою линию и играть в свой баскетбол. После крайне тяжёлого выезда необходимо реабилитироваться за результат, который явно не тот, что мы ожидали. Мы настроены показать перед своими болельщиками хороший баскетбол и одержать победу», — приводит слова Узинского официальный сайт команды.
- 30 октября 2022
-
17:57
-
17:46
-
16:29
-
15:43
-
15:24
-
14:26
-
13:52
-
13:28
-
13:04
-
12:52
-
12:15
-
11:42
-
11:22
-
10:50
-
10:19
-
09:44
-
09:12
-
08:00
-
06:52
-
06:07
-
04:49
-
04:00
-
02:10
-
00:16
- 29 октября 2022
-
23:30
-
22:58
-
22:30
-
21:30
-
20:00
-
19:00
-
18:36
-
18:00
-
16:17
-
15:50
-
14:52