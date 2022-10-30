В «Локомотиве-Кубань» назвали самого опасного игрока «Астаны» перед очной встречей

Форвард «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский высказался по поводу предстоящей встречи с «Астаной» в Единой лиге ВТБ.

«Астана» – это быстрая и атлетичная команда, неудобный соперник. Отмечу в их составе Даниила Аксёнова – это быстрый разыгрывающий, который хорошо видит площадку и умело находит партнёров передачами. У него хороший дальний бросок, и если у него идёт игра, то «Астана» становится очень опасна. Также нужно уделить особое внимание Валерию Лиходею – это опытный форвард, который опасен как под кольцом, так и на периметре.



Уверен, что гости начнут матч без раскачки. Нам будет важно остановить их натиск, гнуть свою линию и играть в свой баскетбол. После крайне тяжёлого выезда необходимо реабилитироваться за результат, который явно не тот, что мы ожидали. Мы настроены показать перед своими болельщиками хороший баскетбол и одержать победу», — приводит слова Узинского официальный сайт команды.