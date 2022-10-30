«Мы в бешенстве». Дюрант отреагировал на очередное поражение «Бруклина»

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» (116:125).

«Это была ужасная ночь. Извините за мой язык, это была плохая ночь. Мы в бешенстве. Мы наслаждаемся баскетболом. Но мы любим побеждать, поэтому, конечно, когда мы проигрываем матчи, в раздевалке будет мрачное настроение. Но всё изменится, как только мы начнём играть в хороший баскетбол. Впереди у нас ещё много игр», — приводит слова Дюранта ABC7NY.

«Бруклин» неудачно начал новый сезон НБА. На счету команды лишь одна победа и пять поражений. В данный момент «Нетс» располагаются на 14-м месте в таблице Восточной конференции.