Дабл-дабл Брауна помог «Бостону» обыграть «Вашингтон» после двух поражений подряд

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:94, которые сумели оправиться после двух поражений кряду.

Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс лёгкий форвард Джейлен Браун, отметившийся дабл-даблом из 24 очков, 10 подборов и 2 передач. Лучшим по результативности в составе «Вашингтона» стал латвийский центровой Кристапс Порзингис, также оформивший дабл-дабл – 17 очков, 13 подборов и 1 передача.

Напомним, в следующем матче «Бостон» сыграет на выезде с «Кливленд Кавальерс» (в ночь на четверг, 3 ноября), а «Вашингтон» примет «Филадельфию Сиксерс» (в ночь на вторник, 1 ноября).