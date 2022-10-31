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Дабл-дабл Брауна помог «Бостону» обыграть «Вашингтон» после двух поражений подряд

Дабл-дабл Брауна помог «Бостону» обыграть «Вашингтон» после двух поражений подряд
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:94, которые сумели оправиться после двух поражений кряду.

Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс лёгкий форвард Джейлен Браун, отметившийся дабл-даблом из 24 очков, 10 подборов и 2 передач. Лучшим по результативности в составе «Вашингтона» стал латвийский центровой Кристапс Порзингис, также оформивший дабл-дабл – 17 очков, 13 подборов и 1 передача.

Напомним, в следующем матче «Бостон» сыграет на выезде с «Кливленд Кавальерс» (в ночь на четверг, 3 ноября), а «Вашингтон» примет «Филадельфию Сиксерс» (в ночь на вторник, 1 ноября).

НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2022, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 94
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бостон Селтикс: Браун - 24, Брогдон - 23, Тейтум - 23, Уильямс - 10, Хозер - 9, Смарт - 7, Уайт - 5, Хорфорд - 5, Корнет - 3, Вонле - 2, Притчард - 1, Галлинари, Гриффин, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Уильямс
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 17, Хатимура - 13, Бил - 12, Гилл - 10, Кузма - 9, Гибсон - 7, Авдия - 6, Гудвин - 6, Бартон - 4, Моррис - 3, Шакел - 3, Дэвис - 2, Тодд - 2, Гэффорд, Кисперт, Кэри, Райт
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