«Детройт» обыграл «Голден Стэйт», прервав пятиматчевую серию поражений. У Карри 32 очка

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 128:114.

Самым результативным в составе победителей стал Саддик Бей, записав в свой актив 24 очка. Айзея Стюарт оформил дабль-дабл из 22 очков и 10 подборов. Также дабл-дабл на счету Кейда Каннингема (21 очко и 10 подборов).

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» сал Стефен Карри, который записал в свой актив 32 очка. Джордан Пул набрал 30 очков.

Таким образом, «Детройт» прервал серию из пяти поражений. «Голден Стэйт», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.