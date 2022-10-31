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«Детройт» обыграл «Голден Стэйт», прервав пятиматчевую серию поражений. У Карри 32 очка

«Детройт» обыграл «Голден Стэйт», прервав пятиматчевую серию поражений. У Карри 32 очка
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 128:114.

Самым результативным в составе победителей стал Саддик Бей, записав в свой актив 24 очка. Айзея Стюарт оформил дабль-дабл из 22 очков и 10 подборов. Также дабл-дабл на счету Кейда Каннингема (21 очко и 10 подборов).

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» сал Стефен Карри, который записал в свой актив 32 очка. Джордан Пул набрал 30 очков.

Таким образом, «Детройт» прервал серию из пяти поражений. «Голден Стэйт», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.

НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2022, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
128 : 114
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Детройт Пистонс: Бей - 28, Стюарт - 24, Каннингем - 23, Богданович - 21, Айви - 15, Ливерс - 6, Диалло - 4, Хейз - 4, Дюрен - 3, Багли III, Бейхайм, Бёркс, Джозеф, Ки, Макгрудер, Нокс, Ноэль
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Пул - 30, Уиггинс - 10, Джером - 8, Грин - 7, Муди - 7, Грин - 6, Уайзмен - 6, Куминга - 4, Луни - 2, Лэмб - 2, Болдуин Мл., Дивинченцо, Игуодала, Роллинз, Томпсон
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