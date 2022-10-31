42 очка Луки Дончича помогли «Далласу» переиграть «Орландо»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:105.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 42 очка, три подбора и пять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Тим Хардуэй-младший, который набрал 21 очко, один подбор и три передачи. Самым результативным у гостей стал итальянский форвард Паоло Банкеро. На его счету 18 очков, три подбора и четыре передачи. Также стоит отметить Бола Бола из Судана, который набрал 16 очков, 11 подборов, но заработать передачи не сумел.