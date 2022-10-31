42 очка Луки Дончича помогли «Далласу» переиграть «Орландо»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:105.
Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 42 очка, три подбора и пять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Тим Хардуэй-младший, который набрал 21 очко, один подбор и три передачи. Самым результативным у гостей стал итальянский форвард Паоло Банкеро. На его счету 18 очков, три подбора и четыре передачи. Также стоит отметить Бола Бола из Судана, который набрал 16 очков, 11 подборов, но заработать передачи не сумел.
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2022, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
114 : 105
Орландо Мэджик
Орландо
Даллас Маверикс: Дончич - 44, Хардуэй-младший - 21, Финни-Смит - 13, Динвидди - 12, Баллок - 6, Грин - 6, Вуд - 5, Пауэлл - 5, Клебер - 2, Дав. Бертанс, Дорси, Кампаццо, Макги, Нтиликина, Пинсон, Райт, Харди
Орландо Мэджик: Банкеро - 18, Бол - 16, Картер - 15, Хэмптон - 15, Харрис - 12, Вагнер - 11, Росс - 8, Бамба - 5, Океке - 5, Айзек, Вагнер, Саггс, Скофилд, Фульц, Харрис, Хьюстан, Энтони
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