Дончич повторил достижение Джордана, набрав более 30 очков в каждой из 6 первых игр сезона
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич повторил достижение легендарного Майкла Джордана (в 1986 году), набрав в каждой из первых шести игр сезона более 30 очков.
Сегодня во встрече с «Орландо Мэджик» (114:105) 23-летний баскетболист «Далласа» записал на свой счет 44 очка. По итогам 37 минут словенец также имеет в своем активе 3 подбора, 5 передач и 1 перехват.
В предыдущих пяти играх он набирал 35, 32, 37, 41 и 31 очко соответственно.
Лука Дончич в этом сезоне принял участие во всех шести играх регулярного чемпионата, набирая в среднем за игру 36,7 очка, совершая 9,5 подбора и отдавая 8,7 результативных передачи.
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