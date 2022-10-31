Дончич повторил достижение Джордана, набрав более 30 очков в каждой из 6 первых игр сезона

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич повторил достижение легендарного Майкла Джордана (в 1986 году), набрав в каждой из первых шести игр сезона более 30 очков.

Сегодня во встрече с «Орландо Мэджик» (114:105) 23-летний баскетболист «Далласа» записал на свой счет 44 очка. По итогам 37 минут словенец также имеет в своем активе 3 подбора, 5 передач и 1 перехват.

В предыдущих пяти играх он набирал 35, 32, 37, 41 и 31 очко соответственно.

Лука Дончич в этом сезоне принял участие во всех шести играх регулярного чемпионата, набирая в среднем за игру 36,7 очка, совершая 9,5 подбора и отдавая 8,7 результативных передачи.