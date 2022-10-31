Лукич: МБА способны угрожать любому коллективу в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич дал комментарий по поводу предстоящего матча с МБА в Единой лиге ВТБ.
«Во время предсезонной подготовки и в первых матчах чемпионата МБА чётко заявила о себе, как об одном из самых сложных соперников. Они способны угрожать любому коллективу в Единой лиге ВТБ, играют с огромной энергией и в защите, и в нападении на протяжении всех 40 минут. Организованная внутри коллектива система позволяет им диктовать свой стиль игры, и он крайне непростой для оппонентов. Если не отвечать им на каждом сантиметре площадки, можно заплатить большую цену.
И мы, и МБА в прошлом раунде провели тяжёлые матчи, что не будет оправданием ни для нас, ни для них. Обе команды постараются сыграть с максимальной самоотдачей», — приводит слова Лукича официальный сайт команды.
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