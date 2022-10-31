«Надо что-то менять». Лю высказался по поводу неудачного старта сезона «Клипперс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Клиппперс» Тайрон Лю высказался по поводу неудачного старта сезона.
«Сейчас нам предстоит понять, что именно идёт не так. Дело не только в игроках, речь идёт и обо мне. Если мы не справляемся, значит, надо что-то менять. Эта ответственность лежит на мне. Мы все должны стать лучше. Надо смотреть в зеркало. Нам всем необходимо начать прогрессировать, это коллективная история. И сейчас речь идёт о всех участниках процесса, а не только об игроках и тренерах.
Я не тот, кто ищет виноватых, но мы должны справляться лучше и работать усерднее. Усердие не зависит от тренера, этому не учат. Просто нужно делать вещи немного усерднее, немного больше вкладываться в игру», — приводит слова Лю Clutch Points.
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