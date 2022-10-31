МБА в овертайме обыграл «Пари Нижний Новгород», прервав серию из трёх поражений

Московский МБА обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 87:80.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тимофей Якушин, набравший 19 очков. Ещё 18 баллов на свой счёт записал Андрей Лопатин. 15 очков на счету Александра Хоменко.



В составе «Пари Нижний Новгород» 20 очков набрал Максим Салаш. 15 баллов на счету Ивана Стребкова. 12 очков на свой счёт записал Александр Ганькевич. По 11 очков набрали Евгений Бабурин и Джермейн Лав-Робертс.



Для МБА эта победа стала первой после серии из трёх поражений в турнире.



Следующий матч «Нижний Новгород» проведёт 7 ноября в Санкт-Петербурге. Соперниками нижегородского клуба будут баскетболисты местного «Зенита». МБА в следующем туре сыграет в Самаре с местным одноимённым клубом, встреча состоится 6 ноября.