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МБА в овертайме обыграл «Пари Нижний Новгород», прервав серию из трёх поражений

МБА в овертайме обыграл «Пари Нижний Новгород», прервав серию из трёх поражений
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Московский МБА обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 87:80.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тимофей Якушин, набравший 19 очков. Ещё 18 баллов на свой счёт записал Андрей Лопатин. 15 очков на счету Александра Хоменко.

В составе «Пари Нижний Новгород» 20 очков набрал Максим Салаш. 15 баллов на счету Ивана Стребкова. 12 очков на свой счёт записал Александр Ганькевич. По 11 очков набрали Евгений Бабурин и Джермейн Лав-Робертс.

Для МБА эта победа стала первой после серии из трёх поражений в турнире.

Следующий матч «Нижний Новгород» проведёт 7 ноября в Санкт-Петербурге. Соперниками нижегородского клуба будут баскетболисты местного «Зенита». МБА в следующем туре сыграет в Самаре с местным одноимённым клубом, встреча состоится 6 ноября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
31 октября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
80 : 87
ОТ
МБА
Москва, Россия
Пари Нижний Новгород: Салаш - 20, Стребков - 15, Ганькевич - 12, Бабурин - 11, Лав-Робертс - 11, Беленицкий - 5, Йованович - 3, Хвостов - 3, Апич, Карванен, Личутин, Понкрашов
МБА: Якушин - 19, Лопатин - 18, Хоменко - 15, Валиев - 14, Пушков - 10, Платонов - 9, Касаткин - 2, Голдырев, Клюев, Кочергин, Одиноков, Ремизов
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