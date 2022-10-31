Василий Карасёв прокомментировал победу МБА в матче с «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Пари Нижний Новгород» (87:80 ОТ).
«Тяжёлый матч, хотя очевидно, что в Нижнем всегда сложно играть, поскольку «Пари НН» — крепкая команда. Сегодня мы выиграли вопреки всему. Если посмотреть на статистику, то увидим девять передач, 24 потери и 17 подборов на нашем щите. Возникает вопрос: за счёт чего мы выиграли? Видимо, хватило запаса первой четверти, по ходу которой вели 14 очков и показывали неплохой баскетбол. Как только снизили скорость, тут же потеряли всё преимущество. Хорошо, что нашли в концовке возможности для взятия кольца, хотя могли завершить игру гораздо раньше. Всё-таки ребятам ещё предстоит научиться слушать, что говорит тренерский штаб во время тайм-аутов», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.
- 31 октября 2022
-
23:09
-
21:52
-
21:27
-
21:23
-
20:49
-
19:55
-
18:30
-
17:40
-
16:56
-
16:45
-
15:56
-
14:55
-
14:31
-
14:15
-
13:31
-
13:02
-
12:26
-
11:47
-
11:13
-
10:55
-
10:48
-
10:02
-
08:00
-
07:00
-
05:29
-
03:37
-
03:20
-
00:26
-
00:11
- 30 октября 2022
-
22:45
-
22:03
-
21:52
-
20:51
-
19:50
-
18:58