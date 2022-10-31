Василий Карасёв прокомментировал победу МБА в матче с «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Пари Нижний Новгород» (87:80 ОТ).



«Тяжёлый матч, хотя очевидно, что в Нижнем всегда сложно играть, поскольку «Пари НН» — крепкая команда. Сегодня мы выиграли вопреки всему. Если посмотреть на статистику, то увидим девять передач, 24 потери и 17 подборов на нашем щите. Возникает вопрос: за счёт чего мы выиграли? Видимо, хватило запаса первой четверти, по ходу которой вели 14 очков и показывали неплохой баскетбол. Как только снизили скорость, тут же потеряли всё преимущество. Хорошо, что нашли в концовке возможности для взятия кольца, хотя могли завершить игру гораздо раньше. Всё-таки ребятам ещё предстоит научиться слушать, что говорит тренерский штаб во время тайм-аутов», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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