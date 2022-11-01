Результаты всех матчей НБА 1 ноября, турнирная таблица

1 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Шарлотт Хорнетс» – «Сакраменто Кингз» – 108:115
«Вашингтон Уизардс» – «Филадельфия Сиксерс» – 111:118
«Торонто Рэпторс» – «Атланта Хоукс» – 139:109
«Бруклин Нетс» – «Индиана Пэйсерс» – 116:109
«Милуоки Бакс» – «Детройт Пистонс» – 110:108
«Юта Джаз» – «Мемфис Гриззлиз» – 121:105
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Хьюстон Рокетс» – 95:93
В самом результативном матче самым полезным игроком у «Торонто» стал каммерунский центровой Паскаль Сиакам, набравший 31 очко, 12 подборов и шесть передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский форвард Скотти Барнс, который набрал 21 очко, семь подборов и восемь передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Деджонте Мюррей. На его счету 20 очков, четыре подбора и девять передач. Также стоит отметить 11-го номера Трея Янга, который набрал 14 очков, не заработал подборов и десять передач.
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