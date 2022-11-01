Лукич: если бы мы победили в матче с МБА, это было бы незаслуженно

Главный тренер БК «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение команды в матче Единой лиги ВТБ с МБА (80:87 ОТ).

«В первую очередь поздравляю Василия Карасёва с возвращением в Единую лигу, очень рад за него. Во-вторых, поздравляю МБА с заслуженной победой.



Да, мы дошли до овертайма, тяжело и упорно боролись. Но буду откровенен: если бы выиграли, победа выглядела бы незаслуженно. Непонятные решения, неспортивные фолы — мне тяжело объяснить эти ситуации.



Ганькевич играл с небольшой травмой, Хвостов потерялся, поэтому зашли в овертайм в разобранном состоянии», — приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.