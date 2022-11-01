Защитник УНИКСа Мэйкон: НБА — лига игроков, а в Европе — лиги тренеров

Американский защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон сравнил особенности баскетбола в Европе и Национальной баскетбольной ассоциации. По мнению игрока, в НБА игра более заточена на индивидуальные действия.

«Баскетбол в НБА больше заточен на индивидуальные действия. В США каждый игрок знает, какая задача стоит лично перед ним. Тренер понимает, что в его распоряжении профессионалы высочайшего уровня, и практически не даёт тебе указаний. Ты выходишь на площадку, словно один на поле боя.

Тебе нужно забить самому и остановить своего оппонента. По другую сторону океана баскетбол более структурированный. Могу сказать, что НБА – лига игроков, а в Европе – лиги тренеров. В этом нет ничего плохого, это просто факт», — приводит слова Мэйкона пресс-служба УНИКСа.

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