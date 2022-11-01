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Американский защитник рассказал, почему выбрал УНИКС вместо европейских клубов

Американский защитник рассказал, почему выбрал УНИКС вместо европейских клубов
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Американский защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон рассказал, что стало для него решающим фактором при переходе в казанскую команду летом 2022 года.

«Поступило много предложений от клубов Евролиги. Но мне больше хотелось вновь получать удовольствие от баскетбола. Признаюсь, в последние два года я не мог одновременно играть и быть счастливым. Мне очень хотелось вернуться в НБА. Но когда я заключил соглашение с УНИКСом, то сразу наладил контакт с тренерским штабом.

Сейчас чувствую себя в Казани максимально комфортно. К тому же раньше за УНИКС выступали мои друзья Айзея Канаан, Кит Лэнгфорд. Они рассказали, что в казанском клубе я смогу быть по-настоящему счастливым – играть в баскетбол и получать от него удовольствие», — цитирует Мэйкона пресс-служба УНИКСа.

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